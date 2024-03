Nutrirsi nei limiti per un solo pianeta

Le riserve della Terra non sono inesauribili: se vogliamo che anche le generazioni future possano usufruirne, dobbiamo imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. Vivere nei limiti di un solo pianeta significa usare le risorse in modo responsabile riducendo gli sprechi. Oggi oltre un terzo del cibo che produciamo viene buttato e, in media, ogni italiano spreca 146 kg di cibo all’anno. Lo spreco avviene nelle aziende alimentari, nei supermercati, nei ristoranti e infine nelle case: lungo tutta la catena di produzione alimentare qualcosa va perso. Naturalmente questo vale per i paesi ricchi.

Il punto 3 dell’Obiettivo 12 dell’agenda 2030 si propone di dimezzare lo spreco alimentare. Per contribuire al conseguimento di questo obiettivo e per ricordarci che i nostri comportamenti possono migliorare la situazione, il 5 febbraio di ogni anno si celebra la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, istituita dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero con l’università di Bologna e il Ministero dell’Ambiente, nel 2014. È stato scelto il 5 febbraio perché in questa data, nel 2004, furono convocati gli Stati Generali della filiera agroalimentare italiana. Quali sono i principali comportamenti che ci fanno sprecare cibo? L’acquisto di grandi quantità di alimenti che spesso non si riescono a consumare e si lasciano scadere; cucinare troppo e buttare quello che resta. Non riuscire a finire le porzioni del ristorante, troppo abbondanti, che vengono poi gettate. L’Italia partecipa a progetti per limitare lo spreco di cibo: nel 2016, ad esempio, è stato elaborato un piano che permette di donare il cibo avanzato a chi ne ha bisogno e promuove programmi di educazione per imparare a non sprecare il cibo sin da piccoli. Esistono diversi modi per non sprecare il cibo: se rimane qualcosa a fine pasto, conservarla in un contenitore per mangiarla il giorno dopo, comprare i prodotti solo quando finiscono, imparare a mangiare ciò che è buono, non ciò che è bello: ricordiamoci che gli alimenti sono esteticamente più belli quando subiscono dei trattamenti che li rendono più commerciabili, ma nello stesso tempo meno sani. Per evitare lo spreco alimentare, i supermercati possono creare delle zone dove riunire tutti i cibi con scadenza breve, alcuni supermercati già lo fanno. Noi potremmo portare a casa dal ristorante ciò che non riusciamo a consumare. Esiste anche un’app antispreco - Too good to go - che viene utilizzata da negozi e ristoranti per smaltire ciò che rimane a fine giornata. Vivere nei limiti di un solo pianeta significa impegnarsi in concreto per promuovere modelli di vita sostenibili che ciascuno di noi può adottare anche nelle proprie scelte quotidiane, in modo da garantire che in futuro il cibo sia una risorsa disponibile per tutti.

Romina Boari, Vanessa Contino e Alessandro Monti IIB