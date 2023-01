"Nuzzo intimoriva, parlò di una bomba"

"Domenico Nuzzo si era già presentato la scorsa volta come pregiudicato. Mi sono reso conto della sua pericolosità perché, durante il precedente incontro, mi aveva detto che alcune persone a lui vicine avevano messo una bomba a un imprenditore". È quanto ha raccontato agli investigatori un uomo a cui Nuzzo, soggetto dentro la camorra, e un altro soggetto fecero visita chiedendogli di cambiare la liberatoria rilasciata la volta prima per il saldo della cappella cimiteriale da 44mila euro, emettendo tre quietanze con date diverse per far apparire il pagamento, mai avvenuto, più credibile. Mimmo mi disse che ciò gli era stato suggerito da Pasquale Crisci, oggi vicepresidente della Provincia di Caserta e allora vicesindaco di Santa Maria a Vico. "Non potei oppormi dal fornire le false quietanze di pagamento perché temevo conseguenze personali". al.cod.