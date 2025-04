Oasi San Francesco: arriva il circo. Domani grande festa per gli ospiti

L’Oasi San Francesco (foto) di Cereggio a Ramiseto di Ventasso ospiterà domani il circo Forstner da Castelnovo Monti all’Oasi di San Francesco, dalle 10 alle 12,30, per uno spettacolo dedicato ai numerosi ospiti della struttura per anziani. Un’iniziativa che rientra nello spirito di accoglienza della struttura, con l’intento di portare al suo interno una nota di allegria, da quei contesti appartenenti al mondo esterno che purtroppo gli ospiti dell’Oasi di San Francesco, come quelli di tutte le strutture di accoglienza anziani, non sono più nelle condizioni di condividere personalmente. La direzione dell’Oasi San Francesco è molto sensibile a queste situazioni, non è la prima volta che intrattiene gli ospiti con spettacoli. Per l’occasione di domani sono invitate anche le scuole del territorio, la cui presenza sarà subordinata all’avvallo dell’autorità scolastica competente.

Al momento l’Oasi di San Francesco è oggetto di una grossa sistemazione edilizia, per ampliare ma soprattutto ottimizzare gli spazi interni dedicati agli ospiti e ai servizi. Attualmente l’Oasi ha 52 ospiti e un organico di 36 dipendenti. Il termine dei lavori è previsto entro la fine della prossima estate e i posti letto aumenteranno di 10 raggiungendo quota 60, ma soprattutto sarà operativo un centro diurno. Questo per una maggiore attenzione al territorio secondo lo spirito del fondatore, don Narciso Cacciani, defunto parroco della parrocchia di Cereggio-Temporia.

"Stiamo lavorando con la Regione e l’Ausl per cercare di ottenere più posti convenzionati per la nostra gente – precisa il sindaco di Ventasso Enrico Ferretti –. All’Oasi San Francesco sono stati assegnati anni fa 6 posti convenzionanti, ce ne vorrebbero almeno il doppio".

Settimo Baisi