"Obbligare le Donne ad Ascoltare il Battito del Feto: Polemica a Casalgrande"

"‘Obbligare le donne che vogliono abortire ad ascoltare il battito del cuore del feto’. Anche a Casalgrande, tra le fila della lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’, c’è qualcuno che sostiene queste posizioni". Il consigliere di minoranza del Pd di Casalgrande Matteo Balestrazzi solleva la polemica dopo che la consigliera di maggioranza Solange Baraldi, sulle sue pagine Facebook, ha appoggiato la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Un cuore che batte’ che propone di introdurre nella legge 194, che regola l’interruzione volontaria di gravidanza, questo comma: "Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso". Iniziativa fortemente disapprovata da Balestrazzi che attacca Baraldi. "Obbligare le donne – dice l’esponente del Pd – prima dell’interruzione di gravidanza ad ascoltare il battito del feto è di una crudeltà e mostruosità inaudita. È a tutti gli effetti una violenza sulle donne che obbliga un medico a sindacare sul corpo e sulla sfera intima delle donne mentre stanno esercitando un sacrosanto diritto. Posizioni divulgate anche dalla consigliera. Viene da chiedersi cosa ne pensino gli altri colleghi".

Baraldi precisa che si tratta di una "posizione personale che non ha coinvolto la mia lista: a nessuno ho infatti chiesto di condividerla e di impegnarsi. È una polemica strumentale quella di Balestrazzi: ho solo fornito informazioni che all’Urp di Casalgrande, come in altri Comuni, è possibile firmare la proposta di legge. La mia opinione non è quella della lista dove ognuno ha le proprie idee sui temi etici-religiosi. Balestrazzi è esagerato a utilizzare il termine ’atrocità’. Ho un’idea di difesa della vita: se si salva solo un bambino è importante". Baraldi spiega inoltre che Balestrazzi ha "usato una mia posizione per attaccare la lista civica, di nessun partito, in cui ognuno è libero di prendere decisioni etiche. Ribadisco che ho solo presentato informazioni sulla raccolta firme".

Matteo Barca