"Obbligava nostra figlia a uscire scalza"

Un marito violento, un padre-padrone che non esitava a sottoporre la figlia a punizioni assurde come l’obbligo di fare a piedi il giro della circonvallazione di Reggio (oltre 3 km) prima di andare a scuola. È il ritratto dell’imputato emerso dalla deposizione in Tribunale della ex compagna, ascoltata l’altra mattina per circa un’ora davanti al collegio presieduto dalla dottoressa Cristina Beretti (nella foto, a latere i giudici Giovanni Ghini e Francesco Panchieri).

La donna ha ripercorso vent’anni di calvario, sopportati fino al 2022 nella speranza che l’uomo (difeso dall’avvocato Alessandro Occhinegro) cessasse gli abusi fisici e psicologici a cui la sottoponeva. Dalle minacce di sbattere in strada tutti i suoi averi, vestiti compresi, agli insulti; dal toglierle la possibilità di usare l’auto, alle botte e all’arrivare a minacciarla apertamente di morte durante una video-chiamata alla presenza della sorella.

Addirittura pubblicò sul suo profilo social la pubblicità di una agenzia di onoranze funebri. Una gelosia malata lo avrebbe portato anche ad impedirle di navigare su internet e a "sequestrarle" il telefonino per paura di tradimenti.

L’accusa mossa all’uomo è di maltrattamenti aggravati perché a volte avvenuti in presenza della allora bambina. Alla ex compagna, costituita parte civile con l’avvocato Luigi Zaccaria, ribatte lui respingendo ogni accusa tant’è che si sono anche denunciati a vicenda per calunnia.

Ormai divisi in sede civile, i due hanno l’affidamento congiunto della figlia, ma il padre e la ragazza ormai non si vedono quasi più, mentre lei vive con la mamma.

Francesca Chilloni