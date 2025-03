Obbligo di dimora, firma e pernottamento per Ofori

Bright Ofori, 35 anni, ghanese, era stato arrestato nel ’19. Vittima di un’aggressione alle ex Reggiane, era latitante dal 2017, condannato in via definitiva per una tentata violenza sessuale nel 2009 a Casalecchio. Bright aveva già scontato 8 anni per uno stupro a una donna delle pulizie nella stazione di Reggio, nel 2007. Nel 2009 fu protagonista di una rocambolesca evasione dal carcere minorile del Pratello, per poi essere ritrovato dopo dieci giorni a Milano. Nella scorsa estate e tornato a Reggio: viveva per strada, di espedienti. Nell’agosto 2024 fu trovato a dormire in una macchina rubata: fermato dai poliziotti, cercò di scappare, ma fu sorpreso con uno zaino pieno di refurtiva. Venne portato in questura e lasciato a piede libero, ma il suo telefonino trattenuto. Lui si oppose e vi fu una colluttazione per la quale scattò l’arresto per resistenza pubblico ufficiale e lesioni, e poi l’applicazione cautelare del carcere. Bright è difeso dall’avvocato Gianluca Tallarico: la fidanzata gli dà cibo, abiti e un aiuto economico, mentre il cappellano del carcere gli ha trovato una stanza. Accogliendo la richiesta della difesa, il giudice Matteo Gambarati ha disposto un anno e mezzo di pena, la scarcerazione e l’obbligo di dimora a Reggio, di firma e di pernottamento notturno in luogo da concordare.

