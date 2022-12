Obbligo di dimora per 3 ladre reggiane

Tre donne, già ben note alle forze dell’ordine e residenti tra Reggio e Bibbiano, sono state colpite dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria e obbligo di dimora, in quanto sospettate di aver messo a segno diversi furti ai danni di supermercati della provincia di Mantova.

Le indagini, svolte dai carabinieri di Castellucchio e Guidizzolo, hanno portato alle tre donne, che tra luglio e settembre avrebbero agito negli esercizi commerciali di diversi paesi, prendendo di mira gli incassi.

Le tre donne, in auto, arrivavano al supermercato. Approfittando di momenti in cui c’erano pochi clienti, due di loro distraevano i dipendenti con pretesti vari, mentre la terza, in assenza dei cassieri, forzava i registratori di cassa con un pass-partout, fuggendo col bottino.

Attraverso la visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, l’analisi delle vetture in transito e le dichiarazioni raccolte dai testimoni, sono state identificate le tre donne sospettate dei vari furti e residenti nella provincia reggiana.

Di fronte agli indizi raccolti e alla ricostruzione dei fatti, la Procura della Repubblica mantovana ha chiesto e ottenuto dal giudice l’emissione della misura cautelare: ora dovranno presentarsi periodicamente agli uffici di polizia indicati e non potranno uscire dal loro Comune di residenza.

a. le.