Obbligo di firma per la 41enne

Obbligo di firma: è la misura cautelare chiesta dal pm e disposta dal giudice Giovanni Ghini per la 41enne trovata con quattordici dosi di cocaina, per un totale di 8 grammi, nascosti nel reggiseno. Nella tarda serata di mercoledì, un equipaggio del reparto Prevenzione crimine della polizia ha fatto un controllo in via Cambiatori, a due passi dalla questura, chiedendo i documenti a due donne che avevano modi apparsi sospetti. Accanto a loro, in terra, c’erano involucri contenenti cocaina. A quel punto i poliziotti hanno deciso di perquisire una delle due, già nota per precedenti per droga, trovando la cocaina nell’indumento intimo. È stata poi perquisita anche la sua casa, dove sono stati trovati due bilancini di precisione. Per lei è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, con l’ipotesi più lieve. La 41enne è comparsa ieri davanti al giudice Ghini: difesa dall’avvocato Michele Gatti, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato, mentre la direttissima proseguirà in marzo a seguito della richiesta di un termine a difesa avanzata dal legale.

al.cod.