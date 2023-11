Obbligo pneumatici invernali

Emessa dalla Provincia anche quest’anno un’ordinanza che prescrive, a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile prossimo, l’obbligo per tutti i veicoli di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio o di avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli. Il provvedimento mira a evitare che i mezzi in difficoltà a causa di condizioni avverse possano bloccare la circolazione rendendo anche difficoltoso, se non impossibile, lo svolgimento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve. L’obbligo avrà validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con precipitazioni nevose o ghiaccio. Esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli per i quali il Codice della strada vieta la circolazione in presenza di neve o di ghiaccio sulla strada.