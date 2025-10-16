Obesità pediatrica, taglio del nastro per il reparto dedicato al Santa Maria Nuova

In occasione dell’Obesity Day, ovvero la giornata di sensibilizzazione sul sovrappeso e obesità, è stato aperto all’Arcispedale Santa Maria Nuova un Ambulatorio dedicato all’Obesità Pediatrica Complicata. Un argomento che vede l’Ausl reggiana impegnata con le strutture di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica grazie alle quali ora è stato attivato il nuovo ambulatorio dedicato a diagnosi, trattamento e monitoraggio dei bambini e adolescenti affetti da forme gravi di obesità. "L’impatto di questa patologia in età evolutiva richiede un approccio integrato - spiega Federico Bonvicini, pediatra facente parte dell’equipe - un approccio mirato non solo al controllo del peso corporeo attraverso l’adozione graduale di uno stile di vita sano ed attivo, ma anche alla cura delle complicanze con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del bambino e della sua famiglia. L’ambulatorio si avvale di un’équipe interdisciplinare costituita da pediatri, con specifica esperienza in endocrinologia e diabetologia, un infermiere dedicato e dietisti, forte anche della collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport, per garantire una presa in carico completa, personalizzata e continuativa".

Secondo un nuovo rapporto diffuso dall’Unicef, quest’anno l’obesità ha superato il sottopeso come forma più diffusa di malnutrizione nel mondo, interessando un bambino in età scolare e adolescenziale su dieci, esponendoli al rischio di malattie croniche potenzialmente letali, con importanti implicazioni cliniche, metaboliche e psicosociali. Già in età pediatrica, valori elevati di Bmi (indice di massa corporea) si associano, con sempre maggiore frequenza, a complicanze come steatoepatite, ipertensione, iperglicemia a digiuno e aumento dell’HbA1c, segnali precoci di un profilo metabolico a rischio. Le più recenti evidenze scientifiche mostrano che un bambino obeso ha l’80% delle probabilità di essere obeso anche da adulto; risulta pertanto fondamentale intervenire precocemente. "Con l’apertura di questo nuovo servizio - sottolinea il Direttore del Dipartimento materno infantile, Giancarlo Gargano - la Pediatria e l’Arcispedale Santa Maria Nuova confermano il proprio impegno nella promozione della salute in età pediatrica e nel contrasto alle patologie croniche correlate all’obesità, attraverso un approccio interdisciplinare fondato su competenza, integrazione e continuità delle cure".

Cesare Corbelli