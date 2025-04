"Obiettivo raggiunto dalla giunta e dalla coalizione. Ora si acceleri per il nuovo comando di polizia locale"

Oggi, con l’inserimento della nostra città nel programma Strade Sicure, il sindaco e la coalizione che lo ha sostenuto ha raggiunto un delicato obiettivo del loro programma, passando dalle parole ai fatti concreti. Esprime soddisfazione anche Claudio Guidetti, presidente regionale e segretario provinciale di Azione. "Tuttavia, è fondamentale ricordare che questa misura non è la soluzione definitiva ai problemi di sicurezza e che sono necessari ulteriori interventi – continua l’ex Azzurro – come l’aumento dell’organico delle forze dell’ordine e la fornitura di adeguati strumenti tecnici e finanziamenti e un lavoro di carattere sociale. Inoltre, è essenziale affrontare le questioni dell’immigrazione irregolare, del disagio giovanile, delle gravi marginalità, della tossicodipendenza e delle nuove povertà, che devono essere considerate una priorità dell’agenda politica locale, regionale e nazionale in base alle specifiche competenze". Infine pungola: "È necessario che il Comune acceleri la realizzazione e il trasferimento operativo del nuovo comando della polizia locale in Viale IV novembre per garantire una presenza fisica utile e strategica nella zona. La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra, ma un dovere dello Stato e delle istituzioni".