Obiettivo Tokyo per la nazionale di basket sordi

Il raduno della Nazionale di basket sordi a Castelnovo Monti da oggi e domenica, apre di fatto un triennio di attività turistico-sportive che, grazie al Centro federale Sport Sordi Italia, abbraccerà l’Appennino Reggiano fino al novembre 2025, mese nel quale si disputerà a Tokyo la 25^ edizione delle Deaflympics. Il progetto pilota del Centro Federale si è infatti trasformato in un lungo percorso battezzato "Road To Tokyo". Sarà il territorio della montagna reggiana ad accompagnare i sogni di tanti atleti sordi in preparazione del loro più importante appuntamento olimpico in Giappone fra 33 mesi. Domani mattina, alla presenza di un interprete di lingua italiana dei segni, giocatori e staff della nazionale sordi dialogheranno con gli studenti dell’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio.