Obiettivo: via i camion. Ultimi ritocchi alla nuova bretella

Ci siamo. Dopo anni di attesa, sono in corso gli ultimi ritocchi alla bretella di Rivalta, un tracciato di 650 metri (e 3 milioni di euro) che collegherà la statale 63 (all’altezza di via Conforti-quartiere Peep) a via Bedeschi-via del Buracchione. L’obiettivo perseguito dagli estensori del tracciato è quello di alleggerire il traffico nel centro della frazione, già attraversata dai flussi provenienti da Quattro Castella. In particolare, i mezzi pesanti in arrivo da Sud dovranno essere incanalati su via Bedeschi (per poi raccordarsi alla ’tangenziale’ di Canali) così da non aggiungersi al traffico determinato dalla presenza di 4 scuole nel cuore della frazione. La bretella, a una carreggiata, prevede una pista ciclabile sul lato nord-ovest e un marciapiede della larghezza di 1,50 metri sul lato sud-est. Il progetto prevede altre due minirotatorie tra via della Repubblica e le vie Arfini e Bedeschi.

Nella foto, la nuova rotonda sulla 63 vista dal quartiere Peep