"Occasione straordinaria per i nostri enti pubblici"

Elia Minari, giurista, da ottobre sotto protezione per minacce mafiose: cosa rappresenta questa confisca definitiva da 13 milioni di euro?

"È significativa soprattutto per un luogo molto simbolico, Villa Mannaia a Bibbiano, una pluralità di immobili di prestigio all’ingresso del paese in una posizione strategica e visibile. Segno che i Sarcone non si nascondevano, ma avevano collocato la loro base logistica in un luogo visibile, con la scritta in ferro battuto sul cancello: ’Villa Mannaia’".

Un’immagine diversa dalla mafia di una volta.

"I Sarcone si presentavano con il sorriso degli imprenditori di successo. Come imprenditori erano visti da molti cittadini e hanno saputo conquistare anche un certo consenso sociale. Tra l’altro avevano le loro attività aziendali a Ghiardo, di fianco all’azienda di Gaetano Blasco, uno dei principali condannati di Aemilia".

Ha qualche ricordo particolare di questa famiglia?

"Una lettera inviata e pubblicata nel 2012 da un quotidiano nazionale. Siamo prima di inchieste e arresti. Noi di ’Cortocircuito’ facevamo dei convegni antimafia e parlavamo anche dei loro affari. In quella lettera parlavano di ’campagna d’odio’, scrissero che a Reggio ’mafia non ce n’è’. Quell’attacco frontale ai convegni antimafia mi aveva molto impressionato".

Dal 2014 al 2023: nove anni dal sequestro alla confisca.

"Un grande problema: col passare degli anni questo patrimonio rischia di depauperarsi, oltre a dare un segnale sbagliato ai cittadini".

Cosa occorre fare?

"Magistrati, forze dell’ordine e Prefettura fanno tutto il possibile. Servirebbe un intervento legislativo per ridurre i tempi, anche per estromettere questi beni in tempi rapidi dal circuito mafioso".

La confisca ora è definitiva, i beni vanno all’Agenzia nazionale che amministra e cura la destinazione di questi beni.

"Ora possono entrare in gioco i comuni facendo una manifestazione di interesse, cioè presentando un progetto di riutilizzo con finalità istituzionali o sociali".

Che tipo di progetto?

"Ad esempio, per gli immobili, una gestione diretta dell’ente pubblico che può usare gli alloggi per famiglie bisognose. Oppure un bando per dare una sede ad associazioni di volontariato o sportive, aprire sale studio, spazi culturali. Anche per ambulatori di medicina territoriale".

Il Comune può affittare o vendere queste proprietà?

"Tendenzialmente no, non può avere un ritorno economico. Il principio è che siano un patrimonio della collettività. E ci sono fondi regionali per eventuali lavori di riqualificazione".

Che dimensioni ha questo patrimonio di beni confiscati nella nostra provincia?

"Ingentissimo e costituisce un’opportunità straordinaria per i nostri enti pubblici che possono ottenere immobili, spazi pubblici per cittadini e associazioni...".

Come devono prepararsi i comuni per la gestione?

"Oltre alla manifestazione di interesse, devono dotarsi di un regolamento per l’assegnazione dei beni confiscati, prevedendo una gara paritaria tra i soggetti interessati. Infine serve la singola convenzione per il singolo bene".

I Comuni sono pronti?

"Ci sono dei passaggi da fare. I comuni dovrebbero dotarsi di strutture e conoscenze per gestire questi beni dal punto di vista urbanistico, edificatorio e del funzionamento della legge regionale, in rapporto anche al codice antimafia. C’è una complessità tecnico giuridica per cui sarebbero necessari percorsi formativi da parte dei comuni interessati. Per la nostra provincia è una sfida nuova".

Paolo Patria