Occhi puntati sulla Ue: "Il dossier è al vaglio della Commissione"

"La sentenza del Tar è accompagnata da un altro passaggio importante: la Commissione Europea ha preso in esame la domanda di registrazione dell’erbazzone Igp". Dopo la vittoria al Tar del Lazio, l’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi, riferisce di un’altra importante svolta verso il riconoscimento del marchio di qualità alla torta salata più amata dai reggiani. Il dossier è infatti al vaglio della Commissione Europea, "che può presentare osservazioni – spiega Mammi – e chiedere integrazioni che circostanzino con maggiore puntualità la natura e gli ingredienti" dell’erbazzone.

L’Erbazzone Reggiano diventerebbe così la 45esima produzione a marchio Dop e Igp della regione: "La Food Valley dell’Emilia-Romagna, con le sue 44 Dop e Igp ha raggiunto nel complesso 34 miliardi di euro di volume produttivo, di cui quasi 10 miliardi esportati – precisa l’assessore – Ottenere certificazioni di qualità significa poter garantire cibo buono, sicuro e controllato secondo un disciplinare specifico. Allo stesso tempo ci permette di tutelare i nostri prodotti dalle imitazioni e di poterli promuovere al meglio".

La questione giuridica sorta attorno alla richiesta di riconoscimento Igp per l’erbazzone gira strettamente attorno a quest’ultimo punto. Sfoglia Torino, azienda di Asti, ha comprato il marchio Righi nel 2017: la produzione di erbazzone, in questo caso, avverrebbe dunque in territorio piemontese. Qualora l’Erbazzone Reggiano ottenesse l’Igp, però, quello prodotto oltre i confini provinciali non solo non potrebbe contare sul marchio di qualità, ma nemmeno sul nome stesso. Non potrebbe, in pratica, chiamarsi ’erbazzone’: questo creerebbe un’associazione equivocabile con il prodotto tradizionale reggiano.

"Eravamo certi – aggiunge – che l’Associazione dei produttori, che ringrazio per l’impegno e per il lavoro che sta facendo in collaborazione con la Regione e il Comune di Reggio Emilia, avesse presentato la domanda per la certificazione dell’erbazzone a indicazione geografica in modo corretto, arricchendola delle giuste motivazioni. Grazie a tutti i produttori di erbazzone per questo prodotto straordinario che racconta il nostro territorio ed è un vanto della tradizione gastronomica reggiana". "Ora – conclude – seguiamo da vicino il dossier in sede europea, anche per la nuova delega che mi è stata attribuita in merito ai rapporti con l’Ue, e avanti tutta per il riconoscimento dell’erbazzone Igp".