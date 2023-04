"Occorre rivalutare i candidati", si riapre la partita per Storchi

Da rifare il bando per un posto da ricercatore in "Topografia antica" all’Università di Sassari in cui il noto archeologo reggiano Paolo Storchi venne scavalcato da studiosi che avrebbero avuto meno titoli, pubblicazioni internazionali ed esperienza di lui. Ora, scrive il Tar di Cagliari si ritiene "evidentemente necessaria una nuova valutazione dei candidati partecipanti al concorso". Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna si è definitivamente pronunciato sul ricorso presentato da un’altra candidata di livello esclusa, accogliendolo ed annullando una serie di provvedimenti: dal bando del 17 agosto 2021, al decreto di nomina della commissione giudicatrice fino al decreto con cui il Rettore approvava la graduatoria e il contratto di chiamata del vincitore, un architetto. L’Ateneo viene anche condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Nella sentenza si legge che "la presenza di criteri valutativi correttamente articolati… avrebbe richiesto, da parte della Commissione, uno sforzo argomentativo non limitato alla sintesi numerica, ma esteso a una esplicita argomentazione del giudizio onde consentire la comprensione delle ragioni delle votazioni assegnate". Non solo: è "evidente l’intenzione della Commissione di limitare la valutazione della sola attività didattica (in senso stretto) svolta dai concorrenti, con esclusione dell’attribuzione di punteggio per l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti"; e ancora che "sono stati valutati al massimo (anche) i 9 incarichi del dott (…) benché di attività seminariale e di assistenza alla didattica. Valutazione, anch’essa priva del benché minimo supporto motivazionale" e che la situazione autorizza "anche in un ambito connotato da ampia discrezionalità tecnica come quello delle procedure concorsuali, il sindacato giurisdizionale su valutazioni illogiche o palesemente erronee".

Francesca Chilloni