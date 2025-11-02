Occupa abusivamente un garage e aggredisce i carabinieri col machete

Reggio Emilia, 3 novembre 2025 – Dopo la segnalazione di una possibile occupazione abusiva di un edificio, i carabinieri sono interventi venerdì scorso in via Emilia Ospizio, a Reggio Emilia, per un’azione che è risultata poi essere “ad alto rischio”, soprattutto perché l’uomo che si trovava abusivamente nel garage di un condominio, non solo appariva alternato da abuso di alcolici, ma l’area era pure adibita a bivacco per il consumo di droga, con presenza di bottiglie solitamente usate per fumare del crack.

Operazione ad alto rischio in via Emilia Ospizio

Inoltre, l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, era pure armato di un taglierino e di un machete, con cui ha minacciato i militari dell’Arma.

Alla fine è stato bloccato e disarmato, per essere accompagnato in caserma per accertamenti, ma una volta rilasciato, ha creato pericolo in strada, tanto da costringere i carabinieri a un nuovo intervento, con un militare rimasto ferito alla spalla da una distorsione.

Il 38enne, visibilmente alterato, è stato arrestato

A quel punto l’uomo, un 38enne domiciliato in città, è stato dichiarato in arresto per resistenza, violenza e per lesioni a pubblico ufficiale.

Un carabiniere è rimasto ferito nel contatto con l’uomo

È accaduto verso le 16 di venerdì. Una volta uscito dalla caserma ha tentato di denudarsi, creando pure pericolo nel traffico, con il rischio di provocare incidenti. Uno dei carabinieri, nel tentativo di riportarlo alla ragione, è rimasto ferito. In pronto soccorso è stata diagnosticata una distorsione acromio-claveare alla spalla destra, giudicata guaribile in cinque giorni. Il 38enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

a. le.