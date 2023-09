Occupa l’area demaniale

Un calabrese di 67 anni, originario e residente a Cutro, è stato denunciato alla Procura della Repubblica reggiana in seguito agli elementi d’indagine raccolti dai carabinieri della Compagnia di Guastalla in merito a una presunta invasione di terreni o edifici. In pratica, secondo gli accertamenti, il 67enne avrebbe occupato abusivamente un’area demaniale di circa mille metri quadrati di superficie, in via Breda Vignazzi a Brescello, nell’area dove di recente è stata aperta la sede della Protezione civile con magazzino, delimitandolo con una recinzione composta da un cancello scorrevole su rotaie ancorato al suolo con cemento, oltre che con una rete elettrosaldata con paletti metallici.Il 67enne è inoltre accusato di lavori irregolari: come proprietario e committente dei lavori, avrebbe esteso la proprietà su suolo demaniale, costruendo il cancello e la recinzione senza alcun permesso. Le indagini furono avviate nel maggio 2021, quando i carabinieri di Brescello, nell’ambito di verifiche proprio contro l’abusivismo edilizio, hanno eseguito un controllo nella zona dove si trovava un immobile sequestrato ai Grande Aracri nell’ambito di attività antimafia.

Gli accertamenti urbanistici hanno evidenziato come parte dell’area recintata, in particolare quella sottostante il cavalcavia, fosse di proprietà demaniale quindi abusivamente inglobata nella proprietà dell’indagato.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo, con denuncia del responsabile – già noto alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria per essere stato tra i coinvolti nell’inchiesta antimafia ’Pesci’ – per invasione di terreni al fine dell’occupazione abusiva e per reati in violazioni delle disposizioni del testo unico dell’edilizia.

