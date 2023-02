Occupa un casolare e lo riempie di droga

Aveva nascosto oltre cinque chili di droga in un casolare disabitato a Chiozza: un 49enne nordafricano, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è anche accusato di furto di energia elettrica per l’allaccio abusivo realizzato per fornire elettricità all’immobile (di proprietà di una cooperativa scandianese) e per occupazione abusiva di edifici. I carabinieri della tenenza di Scandiano, al termine del blitz, hanno sequestrato cinque chili e mezzo di marijuana e un grammo scarso di hashish. Probabilmente la droga era destinata alla piazza del comprensorio ceramico. Nella tarda mattinata di lunedì un responsabile della cooperativa proprietaria del casolare nella frazione di Chiozza ha chiesto l’intervento dei militari dopo che ha riscontrato l’occupazione abusiva. Sul luogo sono quindi prontamente arrivati i carabinieri che, durante l’ispezione compiuta nell’edificio dislocato su tre livelli, hanno trovato in mansarda l’ingente partita di marijuana nascosta in parte dentro uno scatolone e altra per terra nei pressi di una vasca da bagno. Nel frattempo il 49enne nordafricano è poi giunto sul posto in bicicletta. L’uomo si è accorto della presenza dei militari e ha cercato di disfarsi di un mazzo di chiavi che è stato però prontamente recuperato. E’ stato in seguito scoperto che una delle chiavi apriva proprio la porta d’ingresso dell’immobile di Chiozza. All’interno erano ancora presenti resti di alimenti e un giaciglio. La perquisizione ha consentito inoltre di rinvenire in un mobile il passaporto intestato al 49enne che aveva occupato abusivamente l’immobile. L’uomo è finito nei guai ed è stato arrestato.

Nei giorni scorsi i carabinieri, poco distante dallo stesso casolare, avevano trovato dieci chili di marijuana in un cartone, nascosto in un cespuglio, avvolto da una busta di plastica nella zona dell’ex casello ferroviario di Chiozza in via Venere. La droga era stata sequestrata e sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire al ‘proprietario’ dell’ingente partita di droga per un valore complessivo stimato, sul mercato dello spaccio, di oltre 50mila euro.

Matteo Barca