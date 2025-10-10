Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
ReggioEmilia
CronacaOccupavano casolari diroccati Denunciati otto marocchini
10 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
Occupavano casolari diroccati Denunciati otto marocchini

Nuova operazione dei carabinieri contro le occupazioni abusive di casolari nelle campagne della Val d’Enza. Otto marocchini, di età compresa...

Nuova operazione dei carabinieri contro le occupazioni abusive di casolari nelle campagne della Val d’Enza. Otto marocchini, di età compresa tra 21 e 41 anni, sono stati scoperti e denunciati per essersi installati senza titolo alcuni vecchi casolari nei territori di Sant’Ilario e Montecchio. Uno di loro è risultato senza permesso di soggiorno. L’intervento è scattato nella giornata di martedì ed è stato condotto dai carabinieri di Sant’Ilario col supporto dei colleghi di Bibbiano e Quattro Castella. Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato 4 edifici rurali abbandonati, scoprendo al loro interno alloggi di fortuna ricavati tra pareti diroccate, in ambienti degradati e luridi di escrementi, rifiuti e parassiti. Gli immigrati identificati vivevano stabilmente nei casolari, dove avevano allestito cucine da campo con fornelli e bombole di gas Gpl, oltre a servizi igienici improvvisati. In alcuni locali, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di materassi e di indumenti, segno evidente di un’occupazione continuativa, ma anche di rifiuti. I proprietari degli immobili, una volta informati, hanno sporto formale denuncia. Gli otto occupanti – tutti senza fissa dimora – sono stati quindi deferiti alla Procura per il reato di invasione di terreni o edifici. Uno di loro, risultato privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato invitato a presentarsi presso la Questura di Reggio per la regolarizzazione della propria posizione.

Francesca Chilloni

OccupazioneCarabinieri