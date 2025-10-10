Occupavano casolari diroccati Denunciati otto marocchini

Nuova operazione dei carabinieri contro le occupazioni abusive di casolari nelle campagne della Val d’Enza. Otto marocchini, di età compresa tra 21 e 41 anni, sono stati scoperti e denunciati per essersi installati senza titolo alcuni vecchi casolari nei territori di Sant’Ilario e Montecchio. Uno di loro è risultato senza permesso di soggiorno. L’intervento è scattato nella giornata di martedì ed è stato condotto dai carabinieri di Sant’Ilario col supporto dei colleghi di Bibbiano e Quattro Castella. Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato 4 edifici rurali abbandonati, scoprendo al loro interno alloggi di fortuna ricavati tra pareti diroccate, in ambienti degradati e luridi di escrementi, rifiuti e parassiti. Gli immigrati identificati vivevano stabilmente nei casolari, dove avevano allestito cucine da campo con fornelli e bombole di gas Gpl, oltre a servizi igienici improvvisati. In alcuni locali, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di materassi e di indumenti, segno evidente di un’occupazione continuativa, ma anche di rifiuti. I proprietari degli immobili, una volta informati, hanno sporto formale denuncia. Gli otto occupanti – tutti senza fissa dimora – sono stati quindi deferiti alla Procura per il reato di invasione di terreni o edifici. Uno di loro, risultato privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato invitato a presentarsi presso la Questura di Reggio per la regolarizzazione della propria posizione.

Francesca Chilloni