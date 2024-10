Occupano abusivamente casolare, denunciati in cinque

Reggio Emilia, 4 ottobre 2024 – Occupano abusivamente un casolare di campagna e lo trasformano in un lurido residence: 5 uomini di origine straniera e senza fissa dimora, di età compresa fra i 23 e i 41 anni, sono finiti nei guai.

Sono infatti stati denunciati per invasione di terreni o edifici dai carabinieri.

In luglio il proprietario e l’affittuario del cascinale disabitato, ubicato nelle campagne santilariesi, si sono presentati in caserma per denunciare la presenza di ignoti nell’immobile.

Nel corso delle attività quotidiane, in più occasioni, avevano infatti notato che alcuni extracomunitari spesso si fermavano a bivaccare e dormire nello stabile, raggiungendolo in bicicletta. Ovviamente né proprietario né affittuario se la sentivano di invitare gli abusivi ad andarsene.

Formalizzata la denuncia, una pattuglia dei carabinieri ha avviato le indagini e si è recata sul posto per un sopralluogo.

Nel casolare i militari hanno trovato cinque immigrati: si erano stabiliti nelle varie stanze, con i loro effetti personali. C’erano cinque posti letto, un locale era stato adibito a cucina (con la presenza di fornelli e bombole di gpl) mentre altre stanze erano state trasformate in latrine in cui venivano anche gettati i rifiuti.

I cinque uomini sono stati condotti negli uffici della caserma di Sant’Ilario, dove sono stati foto-segnalati e quindi identificati.

Alla luce di quanto accertato, i carabinieri li hanno denunciati alla Procura della Repubblica. Negli scorsi mesi, i militari hanno svolto diverse operazioni di questo tipo nel territorio comunale di Sant’Ilario.

Sono anche stati interessati da operazioni anche i locali nell’area dell’ex Conserviera Europa, dove adesso si stanno completando i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto Silvio d’Arzo.