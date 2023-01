Ocean Viking, accolti a Reggio Emilia il 10 per cento dei migranti sbarcati a Ravenna

Reggio Emilia, 3 gennaio 2023 – Hanno già trovato ospitalità nelle strutture della cooperativa Dimora d’Abramo i dieci richiedenti asilo assegnati in queste ore alla nostra provincia.

Il gruppo – che faceva parte del centinaio di migranti sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Ravenna – è costituito da giovani provenienti in gran parte da Nigeria, Mali e Costa d’Avorio.

Ripartiti nelle abitazioni diffuse sul territorio provinciale – secondo un modello che da noi è consolidato, ed esclude grandi concentrazioni – i richiedenti asilo non solo godranno di un tetto, pasti regolari e assistenza sanitaria, ma avranno l’occasione di inserirsi nel contesto sociale.

Le cooperative del terzo settore (grazie ai fondi governativi ed europei) organizzano infatti corsi di lingua e anche tirocini formativi allo scopo di insegnare a questi giovani un mestiere.

La frequenza, va detto, non è obbligatoria, poiché i richiedenti asilo non vivono certo in un regime carcerario. Molti comunque colgono l’occasione, anche se l’obiettivo non è la permanenza in Italia ma l’arrivo nei Paesi del Nord Europa, spesso per ricongiungersi ad altri familiari.

Un desiderio, questo, che viene frustrato dai lunghissimi tempi della nostra burocrazia. In media, prima che l’Italia dia una risposta – positiva o negativa – alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, passano in media 610 giorni. Per quanto complicate siano le singole posizioni (e difficili da reperire le notizie su cui fondare una valutazione oggettiva) si tratta di un periodo di tempo troppo lungo, che tiene in sospeso le persone e non contribuisce certo a risolvere i problemi legati all’immigrazione.

Altri 12 migranti giunti sbarcati a Ravenna sono stati invece accolti a Modena e sistemati in una struttura alberghiera: 7 sono stati accolti dalla Caleidos e cinque dal Ceis.

"Modena è città dell’accoglienza e della solidarietà, soprattutto verso chi scappa dalla guerra, dalla fame, dalla disperazione. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo con i profughi dall’Ucraina, non ci tiriamo certo indietro di fronte ai migranti della Ocean Viking", ha commentato il sindaco Muzzarelli.