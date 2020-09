Reggio Emilia, 8 sttembre 2020 - Un pezzo di storia di Reggio che se ne va. È morto, all’età di 78 anni, Oddone Rustichelli, barbiere che nel ‘64 aprì lo storico ’Cheveux’ di via Giacomo Matteotti, di fianco al Mirabello, che tuttora è aperto. In quello che è uno dei negozi in attività più longevi della città, ha tagliato i capelli a generazioni e generazione di reggiani, ma anche ai giocatori granata degli anni d’oro, dal Sessanta alla Serie A. Un’arte antica che mise in pratica con tanti atleti, da Dante Crippa fino a Fabrizio Ravanelli e Simutenkov.

«Una volta i calciatori della Reggiana abitavano nel quartiere dello stadio - racconta Ivan Andreoli, suo storico socio (conosciuto anche nel mondo ’pallonaro’ dov’è stato osservatore per 30 anni alla Reggiana e ora per il settore giovanile del Sassuolo) assieme ad Avio Zecchetti - Venivano tutti da noi».

Rustichelli ha impugnato le forbici fino all’ultimo. «Amava questo mestiere che mi ha insegnato quando ero ragazzo - continua Ivan - Era la sua unica passione. Non l’ho mai visto discutere con un cliente. Lavoro e famiglia per lui erano prioritarie. Abbiamo chiuso per ferie il 10 agosto scorso. Oddone aveva qualche problema respiratorio e dopo alcuni controlli è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Nuova. Negli ultimi giorni si è aggravato e purtroppo stamattina (ieri, ndr) ci ha lasciato».

E poi snocciola un altro ricordo che dipinge alla perfezione la bontà di Oddone. «Cinque anni fa quando festeggiammo i 50 anni di attività, volle raccogliere l’invito di Papa Francesco per fare barba e capelli ai poveri e ai clochard. Andammo a Roma per quest’opera di volontariato e di cuore. Fu un’esperienza ricca di meraviglia».

Oddone inoltre quarant’anni fa è stato tra i fondatori di Anam, la scuola parrucchieri della Cna dove teneva delle lezioni fino ad arrivare a dirigerla.

Domani mattina alle 11, alla chiesa parrocchiale di Rivalta si terranno i funerali. Lascia la moglie Lina e il figlio Fausto. E il suo negozio. «Giovedì io e Avio riapriremo - conclude Ivan - Siamo in pensione entrambi e non possiamo lavorare più di tanto. È vero, ora con le normative anti-Covid, dovendo prendere solo appuntamenti riusciamo a gestirci. Ma dovremo riflettere sul futuro della bottega...». Anche perchè senza Oddone non sarà più la stessa cosa.