Odontotecnico assolto. Ma lo studio è già chiuso

Dopo cinque anni di incubo, si è chiusa con sentenza di assoluzione la vicenda giudiziaria di un odontotecnico con studio a Gualtieri, in centro, accusato di aver praticato abusivamente attività di odontoiatra. Con lui erano accusati anche due dentisti, per aver favorito l’attività del tecnico.

Alla fine di un lungo processo, gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Ma nel frattempo lo studio dentistico ha chiuso per sempre, con un evidente danno per il suo titolare: non solo dal punto di vista dell’immagine ma anche economico.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Marcello Fornaciari, Antonio Sarzi Amadè e Alessandro Carrara. Dal processo, celebrato davanti al giudice Silvia Semprini, è infatti emerso che l’odontotecnico non avrebbe praticato attività da medico, ma che avrebbe operato nelle bocche dei pazienti solo per le previste misurazioni e l’adattamento delle protesi.

Le testimonianze sono state molto chiare. Per questo il giudice ha assolto gli imputati con formula piena, pur se la pubblica accusa proponeva un’assoluzione ma a fronte di una irregolarità lieve. Il caso era scoppiato nel 2019 nel corso di un controllo fiscale della guardia di finanza, che oltretutto non aveva evidenziato irregolarità.

Durante l’accertamento, secondo i finanzieri, dalle parole di uno dei pazienti presenti nello studio, sarebbe emerso il sospetto di possibili irregolarità. Lo studio a Gualtieri era stato chiuso e posto sotto sequestro. Ora è arrivata l’assoluzione. Ma lo studio, proprio per questa vicenda, non ha più riaperto.

Antonio Lecci