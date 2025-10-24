Odore di fumo nel negozio. Arrivano i vigili del fuoco

Il tempestivo allarme, lanciato dai responsabili del negozio che si trovavano ancora all’interno edificio in vista della chiusura serale, ha probabilmente evitato conseguenze piuttosto serie, che potevano derivare da un problema elettrico all’impianto di illuminazione della vetrina. È accaduto l’altra sera in pieno centro storico, in via Gonzaga a Guastalla, all’interno della cartoleria Della Salda. Per fortuna è stata avvertita presenza di fumo, con mobilitazione immediata dei vigili del fuoco, giunti a sirene spiegate dal vicino distaccamento. In effetti, l’odore di fumo che si avvertiva già all’ingresso del negozio era piuttosto evidente. E una rapida verifica ha permesso di risalire al problema dovuto all’impianto collegato alle lampade che illuminano la vetrina dell’esercizio commerciale. I vigili del fuoco, dopo aver disattivato l’energia elettrica nel negozio, hanno messo il sistema in sicurezza, in attesa dell’intervento dell’elettricista per ripristinare completamente la situazione. In breve tempo la situazione è tornata alla normalità, senza particolari conseguenze alle strutture e neppure al materiale, in gran parte facilmente infiammabile, che era presente nell’esercizio commerciale. Se fosse accaduto nella notte, non si esclude che il problema avrebbe potuto innescare un incendio vero e proprio, con conseguenze anche molto gravi. L’intervento dell’altra sera è stato seguito con attenzione dalle numerose persone che erano in transito in pieno centro a Guastalla, nell’orario di chiusura dei negozi e dei numerosi uffici che si trovano nella zona.

Antonio Lecci