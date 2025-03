Ofenbach per Fotografia Europea

Gli Ofenbach sono oggi il duo band francese più ascoltato in streaming al mondo. Saranno loro i protagonista del concerto in programma nella prima giornata inaugurale di Fotografia Europea. Giovedì 24 aprile, alle 21,30 in piazza Martiri del 7 luglio. Con 2 dischi di diamante, 26 di platino e 22 d’oro, il duo dance parigino – Dorian & César – è all’inizio di quella che sarà una lunga carriera di successo. Stare sul palco è il loro parco giochi e girare il mondo è il loro stile di vita. Hanno già tenuto più di 400 spettacoli in tutto il mondo. Il loro successo si deve al singolo "Be Mine", uscito nel novembre 2016, il loro album di debutto, "I", pubblicato nel 2022, è stato l’album francese più esportato del 2023 e 2024, raggiungendo il primo posto in classifica.

Al festival di Sanremo 2025 hanno duettato con Sarah Toscano nella serata delle cover.