Offende e minaccia i passanti. Fermato, ferisce un militare

Momenti di tensione ieri mattina in centro a Cadelbosco Sopra, dove un cittadino di origine straniera è stato notato girare in bicicletta offendendo e minacciando i passanti, tenendo una catena tra le mani. Una situazione che ha provocato qualche comprensibile preoccupazione tra i cittadini presenti a quell’ora – poco dopo mezzogiorno – in paese. Secondo quanto è stato riferito da alcuni testimoni, la scena non è sfuggita a un carabiniere fuori servizio che stava uscendo da un supermercato. Il militare ha cercato di riportare lo straniero alla ragione, per evitare che la situazione potesse degenerare. Ma l’uomo avrebbe reagito con violenza, tanto che si è reso necessario pure l’intervento di una pattuglia, in servizio in zona, per bloccarlo. Uno dei carabinieri, spintonato con violenza, è finito contro una fioriera, riportando un lieve trauma. È stato poi fermato e portato in caserma. Pare che lo straniero sia già noto alle forze dell’ordine, già indagato per furto a Reggio città e con obbligo di firma. L’episodio di ieri mattina si è verificato davanti a numerosi testimoni, gli stessi che hanno espresso un plauso al carabiniere subito intervenuto e ai suoi colleghi.

a.le.