Offende e minaccia l’anziana vicina

Un rapporto di vicinato piuttosto conflittuale, in un clima tutt’altro che pacifico. L’ultimo episodio-scontro si è verificato la sera del 9 maggio, quando un uomo di 45 anni ha atteso l’arrivo della vicina di casa, una pensionata di 81 anni, residente a Scandiano, per avvicinarla, insultarla, con atteggiamento violento. Lei ha parcheggiato l’auto di fronte la sua abitazione, ma è stata raggiunta dal vicino di casa fra offese e minacce di morte: "Io ti ammazzo visto che è buio e non vede nessuno". Poi l’avrebbe aggredita con schiaffi al volto, pugni al braccio e strattonata.

Lei, dopo essere stata perfino raggiunta da uno sputo, è riuscita a divincolarsi, allontanandosi e raggiungendo poco dopo l’ospedale di zona per farsi medicare lesioni, per fortuna non gravi. Si è poi rivolta ai carabinieri per raccontare l’accaduto e facendo avviare gli accertamenti, che per ora hanno portato alla denuncia penale dell’uomo. Con l’accusa di minaccia e lesioni personali, infatti, i carabinieri di Scandiano hanno segnalato l’uomo all’autorità giudiziaria. Ora sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda per valutare la sussistenza di altri possibili reati a carico dell’indagato.