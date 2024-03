Offende i carabinieri su Facebook. Denunciato un quarantaduenne

Offende i carabinieri su Facebook, definendoli ’ridicoli’: denunciato un 42enne. Aveva commentato su Facebook un articolo stampa relativo a un’attività di indagine svolta dai carabinieri della tenenza di Scandiano, rivolgendosi ai militari operanti con parole dal contenuto offensivo. Per questo, con l’accusa di ’vilipendio delle forze armate’ e ’diffamazione aggravata’, i carabinieri di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 42enne residente in un Comune del comprensorio ceramico. La storia ha inizio il 12 marzo scorso, quando un quotidiano online locale condivideva, postando su un gruppo, un’operazione di polizia svolta dai carabinieri di Scandiano, che aveva portato alla denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 44enne che era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, contestualmente sequestrata dai militari. Il post in questione è stato commentato da altri utenti, uno dei quali, poche ore dopo la pubblicazione del post, ha lasciato un commento sminuendo notevolmente l’attività dei militari. Ma non è finita lì. Quel commento infatti è stato poi ripreso e commentato a sua volta, ricevendo alcuni ’like’ (’mi piace’) di apprezzamento, tra cui quello del profilo Facebook, fra l’altro aperto, di un 42enne, che è stato denunciato. Quest’ultimo utente, nello specifico, il 13 marzo ha infatti aggiunto un nuovo commento al post, un testo con contenuti da presa in giro terminante con la parola "ridicoli" seguita dall’emoticon di un clown, riferendosi in maniera inequivocabile al personale operante, ovvero ai carabinieri della tenenza di Scandiano, in quanto già stati precedentemente citati da altri utenti Facebook.

Un commento che, travalicando il mero diritto di critica, ha riportato tanto la parola offensiva ’ridicoli’ quanto l’immagine del pagliaccio. I militari di Scandiano alla luce dei fatti e a seguito di approfonditi accertamenti investigativi sono riusciti a risalire al presunto autore del reato e ad acquisire elementi di presunta responsabilità in ordine ai citati riferimenti normativi violati, motivo per cui i militari dell’Arma hanno denunciato il 42enne alla Procura reggiana.