"Offesa alle penne nere: la Regione si dissoci"

La polemica sulla mozione della ‘Giornata degli Alpini’, presentata dalla minoranza e bocciata dalla maggioranza, non si arresta. Interviene a rincarare la dose, il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza affermando: "Il Comune di Castelnovo Monti, guidato dal sindaco Emauele Ferrari, ha bocciato la proposta di celebrare il 26 gennaio, ‘Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini’, sostenendo che quella data sarebbe ‘legata al fascismo’. Una presa di posizione gravissima e profondamente offensiva, non solo per la storia del Corpo alpino ma anche per le comunità dell’Emilia-Romagna, che tanto hanno dato alla loro causa. Presenterò un’interrogazione per chiedere al presidente de Pascale e alla sua giunta se intendano prendere le distanze da tali dichiarazioni e se non ritengano opportuno richiamare il sindaco a una lettura onesta e rispettosa dei fatti storici".

Il consigliere regionale della Lega ricorda che la giornata nazionale che celebra il sacrificio degli Alpini à stata istituita con la legge 44 del 5 maggio 2022, ricorrenza ufficiale il giorno della battaglia di Nikolajewka (26 gennaio 1943), presente l’eroico generale cavriaghese Luigi Reverberi. "Non dimentichiamo – aggiunge Fiazza – che tanti alpini venivano proprio dall’Emilia-Romagna. Il battaglione Gemona, inviato in Russia dopo la decimazione per l’affondamento della nave Galilea, era composto in larga parte da ragazzi delle nostre terre. Questo perché il nostro distretto di leva serviva a colmare i vuoti nei reparti alpini dove la natalità delle valli alpine non bastava più. I nostri ragazzi erano i primi a partire, spesso gli ultimi a tornare". Aggiunge Roberto Salati, segretario provinciale della Lega a Reggio Emilia: "Chi oggi si permette di etichettare la Giornata del 26 gennaio come ‘fascista’ dovrebbe avere il coraggio di andare a dirlo in faccia agli Alpini di oggi, da sempre in prima linea nelle emergenze".

Il sindaco Emanuele Ferrari, che già nell’edizione del Carlino di ieri aveva spiegato le sue ragioni, torna sull’argomento: "Mi sono state evidenziate reazioni sopra le righe di alcuni esponenti della Lega rispetto alla mozione sul 26 gennaio. Mi sento di rassicurarli: nessuno ha definito fascista la giornata istituita su proposta della stessa Lega, nessuno si sogna di dare dei fascisti agli alpini, credo però che sia importante spiegare quale sia stato il contesto storico della spedizione in Russia e della battaglia di Nikolajewka, il cui anniversario ricorre il 26 gennaio. Furono azioni frutto delle scelte scellerate del regime fascista, in cui gli alpini furono proprio i primi a essere sacrificati sia come persone che come soldati". Conclude Ferrari: "Se qualche alpino si è sentito offeso, non ho alcuna difficoltà come primo cittadino ad assumermi la responsabilità e chiedere scusa. Mi sono sentito in questi giorni con Albert Ferrari, presidente provinciale Ana, e abbiamo condiviso il sentore che ci sia stato un iniziale fraintendimento di questa votazione. Abbiamo scelto di costruire insieme il prossimo anno un programma condiviso per ricordare il sacrificio degli Alpini, restiamo comunque uniti nell’impegno per il bene della comunità. Le strumentalizzazioni non incrineranno il rapporto mio personale e di tutta la maggioranza con i nostri Alpini di Castelnovo".