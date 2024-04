Offese di ogni tipo su WhatsApp: "Ho dovuto lasciare la città"

"Un’amica mi inserì a mia insaputa dentro un gruppo whatsapp con 200 iscritti: mi ritrovai alla mercè di un branco". Una giovane reggiana, originaria di un Paese asiatico, sporse denuncia per una serie di frasi pesanti sul social tra il 28 e il 30 gennaio 2017: offese a sfondo sessuale, discussioni sull’identità di genere, riferimenti alla pelle ("Io la scarterei a prescindere perché è già troppo scurina. Non so il perché, però ho dei blocchi con le persone di colore"). La ragazza racconta ai giornalisti le ripercussioni: "Per un periodo mi sono dovuta persino spostare dalla città". E lancia un appello: "È importante denunciare". A seguito dall’indagine della polizia postale, sono stati identificati i tre presunti autori, poi finiti a processo per diffamazione, minacce e diffusione di idee fondate sull’odio razziale. Durante la requisitoria lo stesso pm ha ritenuto che quest’ultimo reato non sussistesse, e che integrasse invece una diffamazione. Ha chiesto 7 mesi, pena sospesa, per un 41enne di Casalgrande, difeso dall’avvocato Lorenzo Isoppo; 6 mesi e 10 giorni per un 30enne di Bibbiano, assistito dall’avvocato Francesco Tazzari. Il terzo, un 44enne di Scandiano, tutelato dall’avvocato Costantino Diana, aveva già risarcito in passato la ragazza - che ha ritirato la querela - per le frasi: "Sembra un trans" e "È da sacchetto in testa". Dopo le arringhe delle difese, l’avvocato Alberto Prati ha ribattuto parlando di "rischio di vittimizzazione secondaria". Il giudice Michela Caputo ha condannato il 41enne per minacce a 1.500 euro di multa per le frasi alla giovane tra cui "Se provi a denunciarci vai sul giornale", "Io non voglio che nessuno si faccia del male, ma secondo me ti verrà voglia di suicidarti...". Per tutti gli altri imputati sono state pronunciate assoluzioni; per la frase con ‘trans’ non doversi procedere per remissione della querela.

