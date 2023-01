Offese, testate al petto e calci ai militari: arrestato

Prima la lite, con la compagna, poi le intemperanze nei confronti dei carabinieri intervenuti e, infine, l’arresto per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È questa la vicenda che ha visto protagonista un cittadino ucraino di 40 anni, residente a Castelnovo Monti.

Tutto ha avuto inizio mercoledì sera, intorno alle 22,30, quando una pattuglia del Radiomobile è intervenuta presso l’abitazione del 40enne dove era in corso una lite con la moglie. I militari, una volta entrati nell’appartamento, hanno raccolto la versione della donna la quale asseriva di essere stata colpita con un pugno dal marito e minacciata con un coltello. Successivamente ponevano le loro attenzioni sull’uomo il quale, nel frattempo, si era barricato in camera da letto. Ripetuti, sono stati gli inviti a uscire ma l’uomo, evidentemente sotto l’effetto dell’alcol, rispondeva insultando e minacciando i carabinieri.

Visto lo stato di agitazione dell’uomo i militari, sul posto, hanno chiesto rinforzi alla centrale e dopo qualche istante è giunta un’altra pattuglia a supporto. Quando il 39enne è uscito dalla camera, di fronte alla richiesta di identificazione dei militari, avrebbe risposto con altri insulti, conditi con pugni, calci e tentativi di testate al petto. Inutili sono stati i tentativi di riportare l’uomo alla calma, l’unica soluzione per i militari è stata quella di ammanettarlo e portarlo in caserma. Ma anche nel tragitto le intemperanze sono proseguite, con l’auto di servizio oggetto della furia dell’uomo, per poi placarsi, non senza fatica, in caserma a Castelnovo Monti.

Il 39enne, che ha un impiego regolare ed è incensurato, ha trascorso la notte in custodia e ieri mattina è comparso in aula per la direttissima, difeso di fiducia dall’avvocato Simone Bazzoli del foro di Reggio. Il diretto interessato si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee chiedendo scusa ai carabinieri presenti. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e l’allontanamento dalla casa famigliare, senza però che il capo d’imputazione fosse legato alla lite con la compagna, bensì le minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’avvocato Bazzoli, dal canto suo, ha chiesto in via principale la rimessione in libertà del suo assistito in quanto incensurato e perché ha di fatto ‘confessato’ le sue responsabilità e, in via subordinata, la presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria. Il giudice Caputo, ha rigettato le richieste della Procura, rimettendo in libertà il 40enne e ha fissato il processo per il 26 di gennaio.

ni. bo.