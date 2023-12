Officina riparazioni cerca magazziniere

MAGAZZINIERE PER OFFICINA AUTOCARRI CON ESPERIENZA RIF 116192023 Officina di riparazioni veicoli industriali ricerca un magazziniere per officina autocarri con esperienza, in mancanza l’azienda valuta anche apprendista con titolo di studio inerente o amministrativo. La risorsa si occuperà degli ordini necessari alle riparazioni, emissione DDT di vendita, reso lavorazione, al bisogno consegne o ritiri con auto aziendale, uso del carrello elevatore, uso del pc con programma office e gestionale (ERS - SCANIA). É preferibile il possesso del patentino per l’utilizzo del carrello elevatore. É indispensabile essere automunitoa. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 1982006. Si tratta di un lavoro a tempo pieno. Sede di lavoro: Sant’Ilario d’Enza.