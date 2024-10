OffiCine: al via i corsi e laboratori sulla settima arte

Apre le porte "OffiCine Cavriago", nuova scuola di cinema e teatro rivolta anche ai giovani. Lo annuncia la sindaca Francesca Bedogni: "Un’opportunità straordinaria di crescita personale e collettiva. OffiCine nasce dal connubio tra 3 nostre eccellenze: la Multisala Novecento, il Centro Studi e Lavoro Cremeria e il Multiplo". La scuola propone corsi, laboratori e attività per adulti e ragazzi; a fine ottobre si parte con il primo corso di teatro, rivolto proprio ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. La Cremeria quest’anno, da marzo a settembre, aveva già organizzato un primo corso per cameraman rivolto a chi desidera lavorare in case di produzione cinematografiche, reti televisive, agenzie di comunicazione. Il progetto "in linea con il Programma regionale in materia", intendeva tra l’altro "valorizzare e promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, e sostenere la diffusione delle opere e dell’esercizio cinematografico". OffiCine va oltre. Lo slogan infatti è: "A Cavriago coltiviamo i tuoi sogni". Per maggiori informazioni: info@csl-cremeria.it oppure 0522.576911