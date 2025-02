Offre da fumare e gli rubano il telefonino con la tecnica dell’abbraccio

Fumava una sigaretta all’esterno di un locale pubblico, nella zona di viale Saltini, nel centro abitato di Correggio, quando l’altra sera è stato avvicinato da tre individui, all’apparenza di origine magrebina, sui trent’anni di età, i quali gli hanno chiesto da fumare. L’uomo, un pensionato settantenne residente a Correggio, non ha esitato un momento e ha offerto volentieri le sigarette a quei passanti, assecondando la loro richiesta. Sembrava il classico e antico sistema per ‘scroccare da fumare’. Ma non era così. Le intenzioni del trio erano ben diverse. Infatti, pochi istanti dopo, uno di loro, come per manifestare un segno di ringraziamento, si è avvicinato al pensionato e lo ha abbracciato. Gesto gentile? Assolutamente no.

Si trattava infatti di un movimento eseguito allo scopo di derubare il settantenne del telefonino che teneva in tasca. E non sarebbe un caso isolato nella zona nelle ultime settimane. Solo poco dopo, nel rovistare nelle tasche, il pensionato si è accorto dell’ammanco dell’apparecchio telefonico. Ha cercato di verificare dove si fossero diretti i tre uomini, nella speranza di recuperare il maltolto. Ma ormai avevano fatto perdere le loro tracce. Il pensionato ha poi presentare querela per furto con destrezza, al momento contro ignoti, nella speranza che gli accertamenti possano permettere di individuare gli autori del reato e di recuperare il bottino.