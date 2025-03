Oggetti da scasso in auto: arrestata

Fermata in auto per un controllo dai carabinieri, è stata trovata in possesso di strumenti atti allo scasso. Per questo una 42enne domiciliata a Sant’Ilario d’Enza è stata denunciata e, nelle ultime ore, portata in carcere dai militari.

Il fatto è avvenuto nell’agosto del 2018, quando la donna è stata fermata per un controllo a Firenze. Viaggiava su un’autovettura che risultava avere una segnalazione come auto utilizzata per commettere reati contro il patrimonio.

Di conseguenza gli operatori dell’Arma hanno proceduto ai dovuti controlli, procedendo anche a una perquisizione personale estesa poi al veicolo, in conseguenza della quale la donna veniva trovata in possesso di attrezzi da scasso. Alla luce di quanto accertato la 42enne è stata condotta in caserma e denunciata alla Procura fiorentina in ordine al reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Da qui si è sviluppato l’iter processuale, con la 42enne che nel giugno del 2022 è stata condannata alla pena di un anno di arresto, sentenza che è divenuta definitiva.

Non avendo l’interessata presentato istanza per una misura alternativa, L’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha emesso la revoca del decreto di sospensione con il contestuale ripristino dell’ordine di carcerazione.

Il provvedimento restrittivo, trasmesso ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza per l’esecuzione, ha visto i militari rintracciare la donna che è stata dichiarata in arresto per poi, al termine delle formalità di rito, essere condotta in carcere.