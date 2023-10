Oggi a Guastalla il Memorial Eugenio Benatti: Sport e Ricordo

Un evento tra sport e ricordo, oggi a Guastalla, in memoria di Eugenio Benatti, a lungo giocatore e allenatore del Basket Saturno e tra le prime vittime degli effetti del Covid, nel 2020. Per ricordare Eugenio sono stati chiamati i suoi ex compagni di squadra e i ragazzi che aveva allenato negli anni. Il "Memorial Eugenio Benatti" è in programma oggi alle 19 al palasport di Guastalla, preceduto da partite dei ragazzi del minibasket.

Dopo la partita delle "vecchie glorie" è prevista la presentazione della prima squadra che partecipa al campionato di Promozione, allenata da Stefano Ferrari. Eugenio ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Us Saturno, che ha portato anni Settanta alle finali nazionali del Csi. Sono invitati coloro che hanno conosciuto Eugenio e che lo vogliono ricordare su un campo di basket.