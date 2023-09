Oggi a Reggio. Aie Urbane e Galline Volanti

Oggi alle 16,30 al centro sociale Insieme in via della Canalina 19 riaprono le Aie Urbane di Dinamico Festival e Galline Volanti con un doppio appuntamento con la compagnia Teatrin Palombaro, un progetto nato dall’idea di portare in maniera indipendente e libera spettacoli, musica, arte e poesia in ogni luogo possibile. Per farlo si è provvisto di un camion OM40 che si apre come un antico teatro viaggiante. Il palcoscenico si rivela come una scatola magica presentandosi ad una platea seduta sotto al cielo stellato. Nel pomeriggio la compagnia porterà in scena ’Le bizzarre storie di Pino&Pina’, con musica dal vivo, acrobazie, comicità, teatro di figura. Alle 21 la compagnia incanterà ancora il pubblico con ’Busterbagatelle’, spettacolo di cinema, musica e teatro. Una sonorizzazione originale e dal vivo del cortometraggio muto “One Week”, prodotto e interpretato da Buster Keaton nel 1920.

I due spettacoli sono gratuiti.