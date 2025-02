Oggi al palasport il Memorial dedicato a Ettore Spaggiari

Si ricorda una figura storica dello sport e della politica locale, oggi pomeriggio al palasport di Guastalla, dove dalle 16 è in programma il Memorial intitolato a Ettore Spaggiari. Si tratta di allenamento congiunto di volley femminile per rendere omaggio al compianto assessore e dirigente sportivo, a lungo legato all’Us Saturno di cui era stato anche presidente, scomparso diversi anni fa. Aderiscono a questa manifestazione la società di casa, la Saturno volley femminile, neopromossa in serie C, oltre a due formazioni di categoria superiore come l’Us Arbor di Reggio Emilia e il Volley Davis di Stradella, nel Mantovato, che militano in serie B. Le partite iniziano alle 16, alle 17,30 e alle 19. L’ingresso è libero a tutti.