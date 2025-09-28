Oggi Albanese al Valli: "Hamas è terrorista. Ditelo chiaramente"

L’iniziativa di donare il primo Tricolore a Francesca Albanese, oggi ospite a Reggio, è lodevole. "Al tempo stesso sentiamo il dovere civile e politico di chiedere che, in occasione della cerimonia, venga ribadita in modo chiaro una ulteriore verità, che anche una Ong come Amnesty International ha dichiarato: Hamas è un gruppo politico-terroristico che ostacola la pace e non lotta per il bene del popolo palestinese".

La richiesta arriva da Lorenzo Sassi (+Europa), Maura Manghi (Italia Viva) e Daria De Luca (Psi) alla vigilia dell’appuntamento al teatro Valli, in programma per questa mattina, che da parecchi giorni anima il dibattito politico e non. Alle 10.30 di oggi Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, presenterà il suo nuovo libro ’Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina’ (Rizzoli, 2025), nell’ambito di Finalmente Domenica, la rassegna di incontri con scrittori e autori dei I Teatri di Reggio Emilia. Con lei dialogheranno Tommaso Dotti e Nicola Giacché di Digital Freaks. E nel corso dell’incontro, Albanese riceverà dal sindaco Marco Massari il Primo Tricolore.

Un omaggio che non tutti hanno interpretato come positivo. Se il centrodestra si è apertamente schierato contro, la coalizione +Europa-Italia Viva-Psi apprezza il gesto, ma con riserva.

"Riconosciamo l’importanza del ruolo che Albanese ricopre all’Onu – precisano Sassi, Manghi e De Luca – e riteniamo legittimo che, nel rispetto delle prerogative istituzionali, la città possa valorizzare il lavoro svolto da figure italiane di rilievo internazionale".

C’è un puntino su una enorme ’I’, però, che secondo i tre partiti non ci si può permettere di ignorare, legato specificatamente al ruolo di Hamas nei territori palestinesi. Tanto più se questa considerazione si può fare sul palco del Valli, "proprio a Reggio Emilia – considerano – città Medaglia d’Oro per la Resistenza".

"Siamo consapevoli invece che si debba fare di più verso il popolo palestinese – proseguono – di cui riconosciamo le sofferenze e a cui esprimiamo la nostra piena solidarietà per la grave violazione dei loro diritti umani. Crediamo però che una soluzione al conflitto in corso debba passare il innanzitutto dalle relazioni internazionali e dal ruolo attivo dell’Europa, che ha già proposto sanzioni a Israele, ma che il governo italiano non siamo sicuri approverà".

"Chiediamo la totale liberazione degli ostaggi e condanniamo con forza il governo Netanyahu per la risposta sproporzionata agli attacchi del 7 ottobre – aggiungono – ma allo stesso modo ribadiamo il nostro stigma verso Hamas, come già facemmo pubblicamente scendendo in piazza il 10 ottobre 2023 a seguito al pogrom di centinaia di civili innocenti".