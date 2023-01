Oggi alla Libreria Coop il volume sul Museo Cervi

Oggi alle 18 alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, è in programma la presentazione del volume dal titolo "La scelta della libertà. Il museo Cervi: guida al percorso di visita" con gli interventi del sindaco Luca Vecchi, di Albertina Soliani (presidente dell’Istituto Alcide Cervi), Ermete Fiaccadori (presidente dell’Anpi provinciale), Daniele Paterlini (assessore alla cultura del Comune di Gattatico), Arturo Bertoldi (presidente di Istoreco) e della museologa Paola Boccalatte.