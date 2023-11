Oggi allerta in Appennino. Pioggia e vento

La Protezione civile insieme ad Arpae decretano allerta meteo arancione da oggi per tutta la zona montana e collinare reggiana in relazione a tutti i parametri di criticità: piene dei fiumi e dei corsi minori; frane; temporali e vento. Restano invece in allerta gialla la pianura e la Bassa. Secondo il bollettino quotidiano dell’Arpae dalla giornata odierna l’Emilia infatti sarà interessata da una nuova perturbazione, e si prevedono "precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura". La situazione potrebbe portare a quanto purtroppo abbiamo già assistito nelle scorse due settimane: diffusi fenomeni franosi e "ruscellamenti" in montagna, e soprattutto rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti delle soglie 2 di allarta. Si raccomanda perciò molta prudenza durante la guida di veicoli per i rischi rappresentati da improvvisi rotolamenti di sassi e smottamenti. L’ordinanza di chiusura della pista Gatta-Pianello nell’alveo del Secchia a Villa Minozzo scadeva ieri notte, ma con tutta probabilità oggi sarà rinnovata dal sindaco Elio Ivo Sassi. Tornerà anche il vento, per cui bisognerà stare attenti a passeggiare e posteggiare sotto alle piante: molti alberi sono già stati danneggiati, rami rotti spesso pericolanti rischieranno di cadere. Enza, Crostolo e Secchia sono costantemente monitorati, ma gli idrometri (anche quelli presso le casse d’espansione) ieri pomeriggio indicavano livelli in calo ovunque: i corsi d’acqua sono dunque pronti ad accogliere altre eventuali ondate di piena. Il Grande Fiume a Boretto ieri sera era in leggero aumento: nulla di preoccupante, ma seguito causa dell’incremento dei suoi livelli idrometrici (anche i laghi sono oltre i livelli stagionali), spiega Aipo, è ovunque "presente del materiale galleggiante che potrebbe interessare infrastrutture, attracchi e imbarcazioni ormeggiate". Nel bacino del Po tra lunedì e martedì si sono avuti danni importanti, con allagamenti nell’area urbana di Milano a causa di una piena del torrente Seveso. A Brescia si è verificato un crollo dell’argine del fiume Mella. A Parma si è rischiata l’esondazione dell’omonimo torrente, mentre sono tutt’ora sotto attenta osservazione da parte dell’Aipo anche i fiumi Secchia e Panaro.

Francesca Chilloni