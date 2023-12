Oggi concerto di emozioni. Si esibisce il coro Vittorio Barbieri

Concerto di Natale, oggi alle 16,30 al santuario della Beata Vergine della Porta, a Guastalla, con la formazione corale Vittorio Barbieri diretta da Antonio Muto. Il coro locale è nato nel 2012.

Oltre agli annuali concerti natalizi, tenuti in particolare in chiese della zona, si esibisce pure in spettacoli teatrali. Ha partecipato alla rassegna "Musica intorno al fiume" che si tiene nei paesi affacciati sul Po fra le province di Reggio, Mantova, Parma e Cremona, organizzata dalla associazione Giuseppe Serassi.

Il coro è accompagnato al pianoforte dal maestro Gianantonio Manzini.