Oggi e domani cambia il traffico

Lavori in corso, oggi e domani a Brescello, per consentire interventi di adeguamento e messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali, infrastrutture viabilità, abbattimento barriere architettoniche. Previsto senso unico alternato con divieti di sosta e fermata dalle 8 alle 18 tra viale Venturini, via Verdi, incrocio via Verdi-Nizzoli, incrocio strada Brescello-Cadelbosco con viale Venturini, in via Ottone (all’altezza di piazzale della Rocca). Per motivi di sicurezza il traffico è regolato da movieri e/o impianto semaforico, con riduzione velocità a 30 km orari.