Oggi e domani un Bazart da scoprire. Il selezionato mercatino handmade

Oggi e domani si rinnova l’appuntamento con Bazart, mercatino handmade con trenta selezionati banchi di artigiani e creativi, al parco di Villa Rovere di via San Martino 3 a Correggio. Attivi stand della ristorazione, visite guidata alla villa, la mostra fotografica "Intimate Landscape" del correggere Andrea Lazzarini, un corso di acquerello, una lezione musicata di joga, la gara gastronomica del Busilan, tradizionale ciambella della domenica correggese, in collaborazione con Gourmet Club Albussilan. Domani animazioni per bambini, laboratori creativi e un aperitivo… all’uncinetto.