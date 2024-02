Oggi è San Faustino, si festeggia il giorno dei single. Nella speranza di trovare fortuna e anima gemella

Oggi 15 febbraio è San Faustino: la festa dei single. Una sorta di giornata di riparazione per chi è rimasto solo il giorno di San Valentino e ha così una scusa per consolarsi e festeggiare. Se il 14 febbraio si celebra la festa degli innamorati, il 15 tocca ai single prendersi la loro rivincita.

Ma c’è un dubbio diffuso su quale sia il vero Giorno dei single: il 15 febbraio o l’11 novembre? I più giovani propendono per l’11 novembre, perché il numero 11.11 è conosciuto anche come il numero dell’angelo, che, quando appare su orologi, targhe o sul totale delle ricevute, ha un significato che va oltre la semplice coincidenza. È un messaggio importante delle forze divine, il numero uno che si ripete più volte. Noi ragazzi siamo dell’idea che non sia obbligatorio avere un partner, poiché si può stare bene anche da soli.

Certo, non tutti possono essere di questo avviso e sicuramente incuriosisce e affascina il pensiero di avere qualcuno con cui condividere la propria vita, i propri pareri, i propri pensieri e anche i momenti più semplici. Ma perché non guardare il lato positivo del non avere una ragazza o un ragazzo? Si può essere felici comunque, vivere molte esperienze, imparare ad accettare il proprio io e a prendersi le proprie responsabilità.

Essere single non è per forza uno svantaggio, perché comunque accettarsi e accettare la solitudine può diventare un obiettivo. Ormai i social e i siti di incontri sembrano obbligare tutti ad avere un partner, ma bisognerebbe semplicemente affidarsi al caso e dare tempo al tempo.

Noi ragazzi onestamente siamo contro i siti di incontri, poiché non si sa mai chi c’è dall’altro lato. Si tratta comunque di una pratica non del tutto sicura, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di numeri, foto e dati personali, che potrebbero essere divulgati senza consenso. Dunque, festeggiamo San Faustino (dal latino faustus, favorevole, propizio), sperando porti fortuna a tutti e non solo a coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella.

Mariavittoria, Elisa, Mario, Asia, Alberto, Ilaria, Thomas F., Sahib, Thomas I. (Classe IIIª C)