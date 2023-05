Oggi Elly Schlein in tour elettorale

Oggi la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in tour nella Bassa reggiana per il sostegno ai candidati in vista delle prossime elezioni amministrative, previste del 14 e 15 maggio prossimo (si voterà anche nei comuni di Brescello e San Polo).

Nel primo pomeriggio Elly Schlein sbarcherà a Correggio per sostenere la candidatura di Fabio Testi (candidato sostenuto dai dem, assieme alle liste Correggio Democratica, Le buone pratiche, Uniti per Correggio e Noi giovani). La Schlein alle 15 sarà con il candidato Testi al MiniBar di corso Mazzini e alle 15.30 al centro sociale Espansione sud, sempre a Correggio.

La tappa reggiana della Schlein

farà poi tappa nel tardo pomeriggio a Castelnovo di Sotto, per sostenere il candidato sindaco di Castelnovo democratica, Francesco Monica (sindaco in carica, che si ripresenta alle elezioni per il secondo mandato).

La Schlein arriverà alle 17.45 alla sede del comitato elettorale, nel pieno centro del paese, nella sede del Partito Democratico in via Gramsci 30.

La segretaria Schlein incontrerà i cittadini insieme al primo cittadino Monica e ai candidati consiglieri (appoggiati dalla lista Castelnovo Democratica).