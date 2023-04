Oggi faccia a faccia fra pro e contro

Incontro oggi alle 15, nella sala Bonicelli del Seminario in viale Conforti 10 a Parma, a cura delle sezioni di Reggio e Parma di Italia Nostra, per affrontare il progetto della Diga di Vetto in relazione al fabbisogno idrico delle due province emiliane. Relatori: Massimiliano Fazzini climatologo e geologo, Sergio Bandieri ingegnere idraulico, Luciano Catellani agronomo, Lorenzo Bonazzi sindaco di Solignano e Lino Franzini già sindaco di Palanzano e presidente della municipalità di Ramiseto (comune di Ventasso). Segue dibattito con il pubblico e relativa conclusioni, Sono stati invitati anche i Presidenti delle due province.