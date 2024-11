Oggi Germano-Berlinguer. Domani Capossela

Questo pomeriggio alle 16, ospiti del cinema Rosebud sono Andrea Segre ed Elio Germano: regista e protagonista di "Berlinguer-La grande ambizione", presenti in sala alla proiezione del film. Repliche alle 18.45 e alle 21. Elio Germano per questa interpretazione è stato premiato come miglior attore alla Festa del cinema di Roma. Il film racconta la vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer (1922-1984) dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso alla Festa nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Il lungometraggio si sviluppa su tre livelli - i discorsi, la famiglia e i compagni di partito - per raccontare un periodo cruciale del segretario del Pci. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il Pci tentarono per cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia. Dal 1973, quando sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del presidente della Dc, Aldo Moro.

A metà strada tra film-concerto e road movie, è invece "Natale Fuori Orario" sempre al Rosebud domani alle 18.45 e alle 21 con ospite Vinicio Capossela a entrambe le proiezioni. Il film rende omaggio alla lunga tradizione, iniziata nel 1999, dei "concerti per le feste" di Capossela al Fuori Orario, lo storico locale di Taneto di Gattatico. Tra ironia e malinconia, finzione e documentario, il regista Gianfranco Firriolo e Capossela tornano a collaborare in un film-concerto, che propone una riflessione sul presente.

Stella Bonfrisco