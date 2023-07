Oggi il funerale di Leila "La sorellina chiede di lei Non sa cosa sia la morte"

di Francesca Chilloni

Oggi è il giorno del dolore, oggi è il giorno dell’ultimo viaggio della piccola Leila Kurti. Il corteo si formerà alle 16, dalla casa della famiglia, in via Verdi a San Polo d’Enza, e da lì si dirigerà direttamente al cimitero del paese. Nella abitazione da giorni è un continuo pellegrinaggio di amici; oltre ai cugini – che abitano in Val d’Enza – stanno anche arrivando parenti lontani per stringersi a mamma Manjola e papà Gentijan, ed ad aiutarli ad accudire la piccola Michela, 2 anni appena compiuti, uscita illesa dall’incidente risultato invece fatale alla sorella di 6 anni.

"Non capisce cosa sia accaduto. Cerca Leila, guarda le sue foto, ci vede che piangiamo. Sa che è successo qualcosa di brutto, ma non sa cosa sia la morte", dice con un filo di voce il padre.

A San Polo sarà lutto cittadino sia in omaggio alla memoria della bambina e vicinanza alla famiglia, sia per permettere ai tanti che lo desiderano di accompagnare la piccola bara. Sono inoltre state sospese varie attività già programmate, tra cui la cena all’Oratorio di raccolta fondi per donare un pulmino all’Auser.

Ieri mattina la procuratrice aggiunta del Tribunale di Bologna, Lucia Russo, ha dato il nulla osta per la riconsegna della salma ai suoi cari. I medici legali avevano eseguito gli esami autoptici nel pomeriggio di martedì; il loro referto, che sarà disponibile entro 60 giorni, insieme alle cartelle cliniche sequestrare dell’Ospedale Maggiore sono per ora considerati sufficienti per poter determinare le cause del decesso della bambina di 6 anni: se sia avvenuto per le conseguenze dei traumi subiti nel tamponamento del 14 giugno scorso, oppure – ipotesi remota – per successive eventuali terapie non corrette in ospedale.

Allo stato dell’indagine due persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale: Gentjian, 41 anni, benzinaio ed ex consigliere comunale, che guidava l’auto a bordo della quale si trovava la bambina, e il conducente modenese dell’Audi che ha tamponato la famiglia Kurti, ferma in colonna allo svincolo verde della Tangenziale e diretta all’aeroporto per andare in vacanza dai nonni in Albania. I due veicoli sono sotto sequestro. I rottami, insieme ad altre due auto coinvolte dalla carambola, i verbali e i rilievi effettuati dalla Polizia stradale, e le testimonianze dei conducenti, serviranno per effettuare una ricostruzione "cinedinamica" del tragico incidente.

L’avvocato del padre, avvocato Davide Martinelli, ieri mattina ha conferito l’incarico ad un proprio consulente tecnico per iniziare a valutare la documentazione.